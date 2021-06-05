Как СНБО планирует без суда блокировать сайты в Украине

На этой неделе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение создать реестр запрещенных в Украине сайтов.

В "черный список" могут попасть порядка 400 ресурсов.

"Страна" разбиралась, что это за реестр, зачем он создается и как вообще в Украине пытались внедрить внесудебную блокировку сайтов.

Что известно о реестре СНБО

Решение было принято на совещании Совбеза 8 июля. Об этом в Facebook написал член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, который входит в рабочую группу.

"На СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, на шансов откровенно мало", – написал Тульев.

По его словам, в реестр внесут названия сайтов, которые операторы должны будут блокировать.

Ранее Тульев также рассказал, что реестр создавался по инициативе крупных операторов для того, чтобы им было удобнее понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие нет. На каком основании туда будут попадать сайты, пока не обсуждалось.

По информации одного из крупных операторов, СНБО внесет в список порядка 400 сайтов. Такой реестр избавит операторов от необходимости вручную блокировать запрещенные сайты.

Зачем вводят такой реестр

В комментарии "Стране" Максим Тульев рассказал подробности решения СНБО по запрещенным сайтам. По его словам, таким образом будет строиться система цензуры и этот вопрос политически уже решен.

"Была поставлена задача и создана постоянная рабочая группа, которая будет заниматься созданием такого реестра. Политически это уже решенный вопрос, сейчас это исключительно технический вопрос. Просто создать реестр, где будут централизовано вести список запрещенных сайтов, и которые провайдеры будут обязаны периодически применять у себя. Точно так же как и в России. В мире есть много разных систем цензуры. Одна из них - такие списки. Вот этот список централизовано строится", - рассказал Тульев.

По его словам, при большом желании такой реестр можно создать за месяц, а на следующей неделе начнется активная работа группы. Причем, он не исключил, что создаваться реестр будет с одними целями, а потом будет использоваться для политической цензуры и цензуры СМИ.

"Как реестр будет применяться и как будут туда добавляться и убираться сайты - это другой вопрос, так как группа, которая создана - сугубо техническая. Когда реестр формировался в России, то вначале все хотели запретить порнографию, наркотики и детские самоубийства. А у нас тема российской агрессии - давайте блокировать российские сайты. Берется тема, которая откликается в обществе. Все говорят: "Да, конечно, этих нехороших людей нужно блокировать". А на второй день после создания реестра, все эти темы забываются, и реестр начинает использоваться по своему прямому назначению: политическая цензура, цензура СМИ, бизнес разборки и так далее", - высказал свое мнение Максим Тульев.

Как у Зеленского пытались протащить блокировку сайтов

История с попытками "зеленой" власти облегчить блокировку сайтов тянется давно.

Зачатки этого были прописаны в законопроекте о медиа, который позволял закрывать сайты в суде, но по ускоренной процедуре, которая даже не требует присутствия представителя веб-ресурса.

Нацсовет по ТВ, в случае принятия закона, смог бы подавать на сайт в суд на более простых основаниях, чем сейчас. То есть без доказанной вины ресурса в рамках уголовных дел.

Основания могут быть разными, но важно, что в них включили "идеологические" нарушения - например, позитивные статьи о России или СССР.

Но этот законопроект забуксовал, и перспективы его принятия пока туманные. Против него выступает как медийное сообщество Украины, так и Европа.

Вторая попытка упростить блокировку неугодных сайтов была предпринята в законопроекте об СБУ, который продвигают "Слуги народа". Там все еще проще - сайт блокируется по ходатайству спецслужбы и за подписью замглавы апелляционного суда. То есть - без слушания дела и по сути в обход судебной процедуры.

Так сайт могли бы закрыть на семь дней. И еще столько же дается СБУ, чтобы доказать в суде обоснованность блокировки. То есть две недели ресурс мог не работать, что для большинства из них означает смерть.

Однако после волны критики эту норму из документа убрали. И прописали, что сайты блокируют лишь в судебном порядке.

То есть протащить через очередной законопроект внесудебную блокировку не удалось. Поэтому, видимо, у Зеленского решили пойти привычным в последнее время путем - возложить репрессивные функции на СНБО.

Совбез имеет опыт санкций против СМИ, а также веб-сайтов. Список запрещенных веб-страниц Совбез издает регулярно - но касаются они ресурсов, которые расположены на территории России.

Нынешняя же новация не ограничивает СНБО географией и позволяет ему запрещать любые сайты - в том числе и украинские.