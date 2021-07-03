Хакер взломал сайт ВМС Украины и теперь угрожает опубликовать данные участников Sea Breeze-2021

После взлома называющий себя "Джокер ДНР" злоумышленник уже опубликовал часть документов и заявил, что "это только начало".

Некий "Джокер ДНР" совершил кибератаку на официальный портал Военно-морских сил Украины.

Сайт ВМСУ атаковали сразу после кибератак на официальные сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ и Госбюро расследований.

Ответственность за кибератаку на сайт ВМС Украины взял некий "Джокер ДНР", который пообещал опубликовать список всех участников украинско-американских учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

"Взял пользоваться вашим сайтом на время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я списки выложу, всех участников "морского боя" (Sea Breeze-2021 — ред.). Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте… Ваш Джокер ДНР. Ах-ха-ха-ха-ха…", — говорится в сообщении, которое появилось на сайте ВМСУ после кибератаки.

По состоянию на 17:30, официальный портал ВМСУ не работает.