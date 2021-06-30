Навальный о досмотрах в российских СИЗО

Оппозиционера Навального неоднократно заставляли раздеваться перед обысками или судебным заседанием сотрудники СИЗО. Все это снималось несколькими камерами.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о правилах полного досмотра, которых придерживаются сотрудники ФСИН в России, рассказал политик в своем Instagram.

По словам политика, тюремная система РФ любит снимать голыми заключенных.

В СИЗО-1 (Матросская тишина — ред.) сотрудники заставляют заключенных раздеваться догола не только перед каждым судебным заседанием, но и при каждом обыске камеры. Более того, как рассказывает Алексей Навальный, его всегда снимают на камеру во время этой процедуры.

"Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников. Так что в отличие от ваших лоховских нюдсов, сделанных фронтальной камерой телефона, мои — высокое 3D-искусство, снятое с разных точек. Можно потом как в фильме "Аватар" смонтировать. Только вместо летающих объемных пушинок у меня будут крошки лапши быстрого приготовления, лежащие на столе для обыска рядом с моими трусами. Кого-то шмонали до меня, и лапша рассыпалась из пакета", — рассказал оппозиционер в своем Instagram.

Раздеваться догола, как заявил Алексей Навальный, заставляют даже перед встречей с адвокатом через стекло. А в его случае руководство СИЗО ведет двойную видеосъемку.

После нескольких приседаний, когда силовики пытаются обнаружить запрещенные предметы, Алексея Навального попросили поднять мошонку после того, как он присел несколько раз.

"Теперь поднимите мошонку. Што? Откуда ее поднять? С пола? Что за извращенная просьба…Вопрос мошонки потребовал некоторых препирательств с прапорщиком, но в итоге и с ней разобрались. В таких случаях видеосъемка уже помогает. Надо смотреть в камеру и возмущенно говорить: "Вы тут че, совсем больные?". Впрочем, возмущение нужно дозировать, обыск при желании можно растянуть до бесконечности", — продолжил Навальный.

Российский оппозиционер признался, что после нескольких месяцев перестал так агрессивно реагировать на камеры и привык к постоянным досмотрам.