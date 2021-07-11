Переговоры Меркель и Зеленского, которые длились больше четырех часов завершились в Берлине

В столице Германии завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера страны Ангелы Меркель.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram Офиса президента Украины в ночь на вторник.

В Офисе президента также объявили встречу Зеленского со представителями масс-медиа на Всеукраинском форуме "Украина 30".

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – сказано в сообщении.