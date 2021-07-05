Массовую драку в Москве устроили мигранты из Средней Азии

Ночью 13 июля, в Москве вспыхнула массовая драка между трудовыми мигрантами из Средней Азии. Здесь, в районе Кузьминки, сошлись стенка на стенку граждане Узбекистана и Киргизии.

По разным данным в драке участвовало от 100 до 200 человек.

На место конфликта прибыли силы полиции и Росгвардии. Силовики задержали около 20 наиболее активных участников массовой драки.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили сообщения о задержанных.

"Поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки". Сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры к недопущению нарушений общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказывают на месте.

"Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы", - уточнил источник.

Как отмечают некоторые российские ТГ-каналы, массовая драка в Кузьминках стала ответом на конфликт, который произошел несколько дней назад в Подмосковье.