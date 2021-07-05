 

Массовую драку в Москве устроили мигранты из Средней Азии

События Сегодня, 10:4069
Массовую драку в Москве устроили мигранты из Средней Азии

Ночью 13 июля, в Москве вспыхнула массовая драка между трудовыми мигрантами из Средней Азии. Здесь, в районе Кузьминки, сошлись стенка на стенку граждане Узбекистана и Киргизии.

По разным данным в драке участвовало от 100 до 200 человек.

На место конфликта прибыли силы полиции и Росгвардии. Силовики задержали около 20 наиболее активных участников массовой драки.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили сообщения о задержанных.

"Поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки". Сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры к недопущению нарушений общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказывают на месте.

"Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы", - уточнил источник.

Как отмечают некоторые российские ТГ-каналы, массовая драка в Кузьминках стала ответом на конфликт, который произошел несколько дней назад в Подмосковье. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Москва, драка, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Разборка между иностранцами в Черкассах иностранцами закончилась перестрелкой на улице
Разборка между иностранцами в Черкассах иностранцами закончилась перестрелкой на улице
5-июл-2021, 09:36
В Москве на посту у посольства Туркменистана покончил с собой офицер полиции
В Москве на посту у посольства Туркменистана покончил с собой офицер полиции
20-июн-2021, 14:56
Из-за пьяного пешехода в Киеве от удара грузовика погиб велосипедист
Из-за пьяного пешехода в Киеве от удара грузовика погиб велосипедист
16-июн-2021, 09:29
Массовая драка произошла в Москве, задержаны почти два десятка человек
Массовая драка произошла в Москве, задержаны почти два десятка человек
6-июн-2021, 10:14
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
31-мая-2021, 11:51

Последние новости

12:58
Политика
Зеленский увидел позитив в статье Путина о единстве украинского и русского народов
12:46
События
Получить от Британии около 10,5 млрд долларов компенсации за работорговлю
12:28
События
Достроить Музей голодомора и обновить мемориал "Бабий яр" в Киеве пообещал
10:53
События
Специальную марку в честь украинских олимпийцев выпустила "Укрпочта"
10:50
События
Сколько воды нужно выпивать в жаркий день летом объяснили в МОЗ
10:44
События
Подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками
10:42
События
Бацька хочет закрепить в Конституции понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной
10:40
События
Массовую драку в Москве устроили мигранты из Средней Азии
09:45
События
Переговоры Меркель и Зеленского, которые длились больше четырех часов завершились в Берлине
09:44
События
Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР
09:42
События
Как Рада хочет поменять "мовный" закон
09:39
События
Маршрутку с пассажирами в России протаранил БТР
09:35
События
Под Полтавой на мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 июля 2021
Вчера, 2021-07-12
21:28
События
В городе Новоград-Волынский, что в Житомирской области, был ранен 9-летний ребенок
21:26
События
После возвращения из Германии Зеленский отправится открывать форум "Украина 30" по гуманитарной политике
21:25
События
За развращение 11-летнего мальчика в Киеве посадили футбольного тренера
19:27
События
Как Кубу охватили протесты и при чем здесь США
19:24
Политика
Огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании оправдал Коболев
19:22
События
С пользователями Фейсбука, которые критикуют украинскую власть хочет бороться СНБО

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 июля 20212130
Строительства Россией новых обходных газопроводов после запуска "Северного потока-2" опасаются у Зеленского1992
Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР641
В Таиланде рассказали о новом рецепте защиты от штамма "дельта"530
На Ивана Купала в Коростене произошел взрыв у костра: трое пострадавших в больнице480
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июля 2021451
Во время мощного землетрясения в Таджикистане погибли пять человек385

Досуг

Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса
Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса
Различные заведения и организации открываются в городах практически ежедневно. Однако, когда возникает необходимость найти салон красоты, СТО, ветеринарную клинику или другую компанию, то становится неясно – где искать.
Сегодня, 10:5760
Количество уколов от коронавируса до трех могут увеличить в ЕС
Количество уколов от коронавируса до трех могут увеличить в ЕС
Несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не имеет доказательств того, что для укрепления защиты организма от коронавируса необходимо вводить три инъекции препарата вместо "традиционных" двух, в ЕС считают, что такой сценарий иммунизации
Вчера, 17:05151
Серверное оборудование Dell: преимущества и особенности выбора
Серверное оборудование Dell: преимущества и особенности выбора
Серверы Dell – высокопроизводительное и мощное оборудование, для крупных корпораций и небольших офисов. В ассортименте устройств бренда представлены различные модели, которые справляются с разноплановыми задачами, и обладают большой вычислительной мощностью.
Вчера, 17:01126
Точечные светильники: особенности и виды
Точечные светильники: особенности и виды
Современные точечные светильники идеально подходят для полноценного освещения комнат. Они создают мягкий, рассеянный свет, но при необходимости ими можно выделить определенные фрагменты интерьера.
Вчера, 16:5995
Как правильно выбрать флейту начинающему музыканту
Как правильно выбрать флейту начинающему музыканту
Духовой инструмент сопранового регистра называется флейтой. На ней предусмотрены клапаны, закрывая и открывая которые, музыкант регулирует высоту звука, а губами извлекает гармоничные созвуки.
Вчера, 10:59120
Преимущества подоконников из мрамора. Как вырезать
Преимущества подоконников из мрамора. Как вырезать
Как вырезать подоконники из мрамора? Эта процедура может показаться такой же простой, как резка мраморной скамейки или столешницы. Однако мраморные подоконники отличаются тем, что имеют изгибы и выступы.
11-июл-2021, 22:16185

События

Получить от Британии около 10,5 млрд долларов компенсации за работорговлю
Получить от Британии около 10,5 млрд долларов компенсации за работорговлю
Власти Ямайки планируют потребовать от Великобритании компенсацию за работорговлю во времена, когда страна была британской колонией. 
Сегодня, 12:4633
Достроить Музей голодомора и обновить мемориал "Бабий яр" в Киеве пообещал
Достроить Музей голодомора и обновить мемориал "Бабий яр" в Киеве пообещал
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90 годовщине Голодомора достроят национальный музей "Мемориал жертв голодоморов".
Сегодня, 12:2844
Специальную марку в честь украинских олимпийцев выпустила "Укрпочта"
Специальную марку в честь украинских олимпийцев выпустила "Укрпочта"
"Укрпочта" в честь украинских олимпийцев выпустила новую марку.
Сегодня, 10:5361
Сколько воды нужно выпивать в жаркий день летом объяснили в МОЗ
Сколько воды нужно выпивать в жаркий день летом объяснили в МОЗ
В Минздраве обратили внимание украинцев, что крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и достаточного пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Сегодня, 10:5069
Подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками
Подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками
По мере продвижения расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза всплывают все новые и новые данные, которые указывают на причастность к этой трагедии лиц, сотрудничавших со спецслужбами США.
Сегодня, 10:4474
Бацька хочет закрепить в Конституции понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной
Бацька хочет закрепить в Конституции понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной
Власти Беларуси вынашивают планы закрепить на высшем уровне определение брака как равноправного союза мужчины и женщины.
Сегодня, 10:4278
7 Днів