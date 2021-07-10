Подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками

По мере продвижения расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза всплывают все новые и новые данные, которые указывают на причастность к этой трагедии лиц, сотрудничавших со спецслужбами США.

Как оказалось, несколько человек, причастных к нападению, ранее были информаторами правоохранительных органов США.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, к таким выводам пришли следователи, ведущие расследование трагедии. Также Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что один из подозреваемых периодически являлся для него "конфиденциальным источником" информации.

После убийства Моиза этот информатор связался с сотрудниками Управления. Те призвали его сдаться местным властям, а также оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. В Управлении уточнили, что указанный информатор, а также еще один подозреваемый в итоге сдались властям Гаити.

Источники утверждают, что в числе подозреваемых есть также и лица, которые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США (ФБР). Представители ФБР отказались от комментариев. Они лишь заявили, что при проведении расследований используют "законные источники для сбора разведывательных данных".