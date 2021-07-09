Специальную марку в честь украинских олимпийцев выпустила "Укрпочта"

"Укрпочта" в честь украинских олимпийцев выпустила новую марку. Она вошла в обращение с 11 июля, была напечатана тиражом 140 тысяч экземпляров и имеет номинал 17 гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Дизайн марки, конверта и штемпеля "Первый день" при поддержке специалистов НОК Украины разработала украинский дизайнер Мария Куц.

На почтовой марке изображен солнечный диск на фоне горы Фудзияма, стилизованные под искусство оригами изображения, символизирующие некоторые олимпийские виды спорта, и логотип НОК Украины. Конверт и поля марочного листа украшены традиционными украинскими и японскими символами - гроздьями калины и цветами сакуры.

Церемония спецпогашения марки прошла во время телемарафона торжественных проводов Национальной сборной команды Украины на XXХII Олимпиаду в Токио. Символическая процедура включает погашение специальным почтовым штемпелем почтовых конвертов и марок, выпущенных по случаю больших и памятных событий. Она уже давно стала неотъемлемой традицией торжественных проводов сборной и имеет особое значение для филателистов, собирающих юбилейные марки и конверты.

К участию в мероприятии присоединились президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Выпуск Олимпийской марки - традиционный атрибут Игр. Первую ее серию мир увидел во время первой Олимпиады современности, которая состоялась в 1896 году.

С самого провозглашения независимости, накануне каждых летних и зимних мультиспортивных стартов четырехлетия, Национальный олимпийский комитет Украины совместно с "Укрпочтой" выпускает Олимпийские марки.

Купить почтовую марку, посвященную XXХII Олимпиаде в Токио, можно в отделениях "Укрпочты", а также в ее официальном филателистическом онлайн-магазине.