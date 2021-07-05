Получить от Британии около 10,5 млрд долларов компенсации за работорговлю

Власти Ямайки планируют потребовать от Великобритании компенсацию за работорговлю во времена, когда страна была британской колонией.

Речь приблизительно о 7,6 миллиардах фунтов стерлингов (около 10,5 млрд долларов - Ред.).

Об этом сообщает Reuters.

Ямайка была центром работорговли: испанцы, а затем британцы насильно вывозили африканцев для работы на плантациях сахарного тростника, бананов и других культур, которые приносили состояния многим их владельцам.

"Мы надеемся на возмещение ущерба во всех формах, которые можно было бы ожидать, чтобы возместить ущерб, нанесенный нашим предкам", - заявила министр Ямайки по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Захваченная у Испании англичанами в 1655 году, Ямайка была британской колонией, пока не стала независимой в 1962 году. Западно-индийская страна с почти трехмиллионным населением является частью Содружества, и британский монарх остается главой государства. Великобритания запретила торговлю рабами в своей империи в 1807 году, но официально не отменила практику рабства до 1834 года.

Ходатайство о возмещении ущерба основано на частном ходатайстве ямайского законодателя Майка Генри, который сказал, что около 7,6 миллиарда фунтов стерлингов - это сумма, по его оценке, примерно эквивалентна сегодняшним показателям той суммы, которую Великобритания заплатила рабовладельцам.

"Я прошу выплатить рабам такую ​​же сумму денег, какую платили рабовладельцам", - сказал Генри, член правящей Лейбористской партии Ямайки.

Петиция, уже получившая одобрение Национального совета по репарациям Ямайки, будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором, затем прокурор передаст эту петицию королеве Елизавете II.