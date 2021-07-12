Легализацию медицинского каннабиса в Украине провалила Рада

Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

При необходимых 226 голосах "за" дали только 184.

За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля.

Документ поддержали:

"Слуги народа" - 152 голоса;

"Голос" - 18;

"За будущее" - 7;

"Европейская солидарность" - 7.

После этого документ вернули на доработку субъектам инициативы - за это решение в парламенте дали 240 голосов.

Документом предлалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

Также законопроект обязывал создать жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее: