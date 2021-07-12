 

Легализацию медицинского каннабиса в Украине провалила Рада

События Вчера, 20:1656
Легализацию медицинского каннабиса в Украине провалила Рада

Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

При необходимых 226 голосах "за" дали только 184.

За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля.

Документ поддержали:

  • "Слуги народа" - 152 голоса;
  • "Голос" - 18;
  • "За будущее" - 7;
  • "Европейская солидарность" - 7.

После этого документ вернули на доработку субъектам инициативы - за это решение в парламенте дали 240 голосов.

Документом предлалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. 

Также законопроект обязывал создать жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее:

  • деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли возможна только после получения соответствующей лицензии;
  • создается специальный уполномоченный орган по контролю за оборотом этого растения;
  • продажа препаратов на основе каннабиса разрешается исключительно по механизму Е-рецепта;
  • вводится двойной контроль со стороны МВД и Минздрава за полным "жизненным циклом" - от производства и транспортировки препаратов до мест продажи до употребления их пациентами.
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Теги: news, новости, Украина, Канабис, 7dniv, 7dnivinfo  
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