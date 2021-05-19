Монастырского на место Авакова предложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность главы МВД вместо подавшего сегодня заявление об отставке Арсена Авакова.

Об этом сообщает источник "Страны" во фракции "Слуга народа".

По словам собеседника, пропрезидентская фракция уже поддержала кандидатуру Монастырского.

Эту информацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Денис Монастырский, которого президент выдвинул сейчас на пост главы МВД (а фракция его уже поддержала), - это председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее он считался человеком Авакова. Но сейчас, как говорят во фракции, переориентировался на Офис президента", - говорится в публикации.