Шкиряк собрался в отставку вслед за Аваковым

После новости об уходе с поста министра внутренних дел Арсена Авакова оставить должность его советника собрался и Зорян Шкиряк.

Об этом Шкирян написал в Фейсбуке 13 июля.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым! Горд, горжусь и благодарен вам за все, господин министр! Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена", - с чувством написал чиновник.

Затем добавил, что настал час и его ухода.

"Безусловно, я пойду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза. Жизнь продолжается", - гласит запись Шкиряка.