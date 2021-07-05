 

Netflix купил культовый российский фильм "Зеленый слоник", разобранный на мемы - СМИ

События Сегодня, 10:1640
Netflix купил культовый российский фильм "Зеленый слоник", разобранный на мемы - СМИ

Популярный американский поставщик фильмов и сериалов Netflix купил права на показ российской картины 1999 года "Зеленый слоник".

Об этом сообщают интернет-издания со ссылкой на исполнителя одной из главных ролей в картине Владимира Епифанцева.

Правда, еще один снявшийся в фильме актер Сергей Пахомов усомнился в правдивости слов коллеги по цеху.

Пахомов заявил, что фильм находится в открытом доступе, а потому его не могли продать.

"Володя сообщил? Это херня какая-то, он же в открытом доступе. Что они могли купить? Кто получил за это деньги? У него же как такового создателя нет. Поэтому что-то тут обсуждать не вижу смысла. Вот если они сделали заявку на пересъёмку фильма - тогда другое дело. Но пока похоже на фейк", - считает артист.

"Зеленого слоника" относят к жанрам андеграундного кино и трэша. Его сняла режиссер Светлана Баскова на любительскую видеокамеру всего за два дня. Главные роли исполнили Епифанцев и Пахомов. Действие картины происходит в армии, она переполнена натурализмом и бранью.

В момент выхода кинофильм был очень холодно принят как критиками, так и публикой, однако со временем приобрел статус культового и был разобран на цитаты, стал источником мемов и демотиваторов (сплошь нецензурных).

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Теги: news, новости, Украина, Зеленый_Слоник, Netflix, 7dniv, 7dnivinfo  
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