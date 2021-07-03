 

Путин объяснил, почему сейчас написал статью об Украине

События Сегодня, 12:3297
Путин объяснил, почему сейчас написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы по поводу его свежей статьи "Об историческом единстве русских и украинцев", текст которой публиковала "Страна".

Небольшое интервью главы Кремля, посвященное этой работе, опубликовала его пресс-служба. 

Приводим основные цитаты.

Почему Путин написал эту статью

"Почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства.

Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определённые угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал.

Но есть ещё некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе.

Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное.

И, наконец, в основе своей - я хочу вернуться к тому, с чего начал, - всё-таки для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел на сегодня, исходя из исторического контекста - того, как мы пришли к сегодняшней ситуации".

Кому адресована статья

"Я же и в этом материале говорю о том, что это единая общность, поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине, и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся".

О "триедином народе" 

"Триединство нашего народа (русских, украинцев и белоруссов - Ред.) тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам ещё XVII-XVIII веков.

С президентом Белоруссии разговаривал на этот счёт, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идёт прямо, знаете, на автомате, от души, от сердца, понятно.

И на Украине много таких людей, миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется".

О реакции на статью Зеленского

"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать её сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чём здесь поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние. Спорить с этой статьёй довольно сложно, потому что она честная. Она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе - именно исторические документы, которые в архивах лежат".

Об отношениях бывших советских республик

"Для нас ведь важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. Для нас важно: когда я говорил о свободе, в данном случае то же самое, - чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас. А мы видим, что начинается военное освоение этой территории, вот что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался неоднократно. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает. Это территория Украины, этих людей используют таким образом. И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз.

Что касается других стран, если Вы намекаете на то, что там говорится о том, как складывались эти республики или в данном случае эта республика, таким же образом складывались и другие республики. Да это так. Но я же там сказал, что современная Россия признала сегодняшние геополитические реалии. Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть. Но ведь у нас, как с Казахстаном, с многими другими республиками бывшего Советского Союза, складываются союзнические, дружеские отношения, с кем-то мы работаем на двусторонней основе, в абсолютно дружественном ключе, с кем-то мы создаём экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ либо сначала Таможенный союз, а потом Евразийский экономический союз. Мы никого туда не затягиваем. Мы, повторю ещё раз, ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнёров. Это сложный процесс согласования. Но мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально.

Вот смотрите: Евросоюз же развивается, и никто не сравнивает его с Советским Союзом. Хотя, я говорил уже об этом, количество обязательных решений, принимаемых Европарламентом, больше, чем количество этих обязательных решений, которые принимались союзным парламентом во времена СССР. Никто их с Советским Союзом не сравнивает. Это добровольное дело. Нас вполне устроит, если у нас даже в двустороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. И мы к этому готовы, повторяю ещё раз, признавая сегодняшние сложившиеся геополитические реалии. Если у нас складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Беларусью, с которой мы строим Союзное государство, то это ещё лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации".

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Теги: news, новости, Украина, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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