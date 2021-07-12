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События Сегодня, 12:35101
В Китае рухнул отель. Под завалами погибли 17 человек, еще 6 - в больницах

В понедельник вечером, 12 июля, в Китае произошла масштабная технологическая трагедия. Здесь, в городе Сучжоу (восточная провинция Цзянсу - Ред.) обрушилась гостиница "Сыцзи Кайюань". По последним данным на утро 14 июля, число жертв обрушения здания возросло до 17 человек. А поисково-спасательные работы завершены.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на центральное телевидение Китая.
Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" произошло по неизвестной пока причине. Удалось лишь установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.

"По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 23 человека, из них пять человек были госпитализированы, 17 человек погибли. По состоянию на 09.00 (04.00 по Киеву - Ред.) вторника, все поисково-спасательные работы завершены", - заявили местные власти.
В настоящее время уже создана правительственная группа, которая занимается расследованием причин трагического инцидента.

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