15-летняя девушка под Житомиром зарезала ножом 14-летнего парня

В Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка, тело которого с ножевыми ранениями груди и шеи накануне нашли в заброшенном строении в Коростенском районе.

Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Правоохранители начали поиски 14-летнего жителя села Сингаив после того, как в полицию с заявлением обратилась его мама. Через несколько часов поиска подростка обнаружили мертвым.

"В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы с. Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают", - говорится в сообщении.

15-летняя девушка задержана, ей объявили подозрение. По словам начальника главка полиции Житомирщины Юрия Олейника, сначала она путалась в показания, меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

"Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемой мы изъяли доказательства ее причастности к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим сейчас юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", - добавил Юрий Олейник.

По действующему законодательству, за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.