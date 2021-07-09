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События Сегодня, 14:22103
Что Юлия Мендель рассказала в первом интервью после увольнения о своей работе с Зеленским

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского дала первое интервью после своего ухода из Офиса президента.

Юлия Мендель рассказала журналистам "КП в Украине", что главной причиной ее увольнения стало ухудшение здоровья.

Также она рассказала, что в первые недели работы у Зеленского ее начали "выживать" с должности. Но когда Андрея Богдана на посту главы Офиса сменил Андрей Ермак, это прекратилось.

На логичный вопрос, почему тогда Юлия все равно ушла, она ответила, что по состоянию здоровья. При этом все время давала понять, что остается на скамейке запасных у Зеленского и Ермака и не исключила возвращения на работу к ним. 

Она также сказала, что свою книгу "Каждый из нас президент" изначально писала на русском языке.

Собрали главные цитаты Юлии Мендель. 

Главная причина ухода - здоровье 

На вопрос журналистов о том, кто принял решение об увольнении, Мендель сказала, что это произошло по ее просьбе. Обсуждала она вопрос ухода с советником Ермака Михаилом Подоляком.

И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Михайловичем Подоляком (политтехнолог Офиса президента, Ред.) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике.

Первая причина моего ухода - здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80.

Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче.

Также Юлия рассказала, что за время работы в ОП похудела на восемь килограмм. 

Свою книгу Мендель согласовала в ОП

Увольнение Юлии Мендель совпало с выпуском ее книги "Каждый из нас президент", где она опубликовала впечатления о своей работе. По ее словам, текст был согласован с Офисом президента. 

- Я дала почитать Михаилу Подоляку. Не хотела никаких неприятных ситуаций. Президент тоже знает о книге. Я ему сообщила.

- Он не сказал - принеси мне экземпляр?

- Не сказал. Но, может, принесу, - ответила она в интервью.

О русском языке и продаже книги в России

Кстати, книгу Юлии Мендель будут продавать и в России, а писалась она изначально на русском языке.

Вот что по этому поводу сказала экс-пресс-секретарь Зеленского: 

- Книги продают в Украине и России, это не запрещено законодательством... Я ее писала на украинском, английском, а потом все-таки пришла к русскому. Я не русскоязычная. Если меня разбудить и что-то спросить, спросонья начну отвечать на украинском. Но книгу писала на русском, для меня это был вызов.

Богдан "выживал", Ермак "менял коммуникацию"

Юлия Мендель рассказала, что интриги и ограничения в отношении нее начались через 2 недели, как только она приступила к должности (Юлия Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского 3 июня 2019 года, Ред.).

Когда мы зашли на Банковую, я была окрыленная, я спала по 3 часа первые 2 недели и думала, что работаю на лучшей работе в мире. Потом начались какие-то интриги, потом началось - то нельзя, это нельзя, это мы не будем давать, ты туда не едешь.

Получилось, что людей в команде было много, но лицом всего, что творилось, была я. Мне не нравилось, как происходило информационное пространство во времена первого главы офиса президента (Андрея Богдана, Ред.). На меня осуществлялись огромные атаки. И я это прекрасно осознавала и при этом не могла ничего сказать, потому что нас ограничивали в исполнении наших обязанностей.

Позже, по ее словам, "пришел господин Ермак и сказал: мы меняем коммуникацию. Это развязало руки, подарило нам Подоляка, дало возможность набрать новых людей".

Остается советником и может вернуться

Мендель говорит, что ее оставили в Офисе президента внештатным советником и вообще она с президентом "на связи". 

"Если офису президента нужна моя помощь, я всегда готова поддержать. Потому что я поддерживаю государство.

Для меня главное, что во время последнего разговора Владимир Александрович сказал: мы на связи. Перед моим уходом мы говорили с руководством Офиса президента о том, что мне нужно больше свободы, и я благодарна, что на это согласились.

Я не ищу каких-то сейчас предложений, мне дали выбор быть штатным или внештатным советником".

Главные цитаты Мендель из интервью:

"Вот я та клеточка, которая из вашего организма уйдет. И все клеточки говорят: спасибо тебе огромное, это было так круто, жаль, что ты приняла это решение. А я из этих клеточек построю другой организм. Может, не один".

"Тогда я не могла сказать, что у Мендель есть спина. Теперь могу. Почувствуйте уровень моей свободы" (о своем фото с оголенной спиной). 

"Я же аутсайдер, которая стала инсайдером"

"Там (в книге - Ред.) есть такие шутки, как 2 метра секса".

"Есть Мендель в реальной жизни и Мендель-монстр в виртуальной"

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