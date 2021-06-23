Банковая хочет вердиктом КСУ по украинизации перебить негатив от вердикта ВСУ по Тупицкому

Источники в судейских кругах, с которыми переговорила "Страна", считают, что решения Верховного суда от отмене указа президента Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого и решение КС о конституционности закона о "тотальной украинизации" взаимосвязаны.

Источники в судейских кругах, с которыми переговорила "Страна", считают, что решения Верховного суда от отмене указа президента Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого и решение КС о конституционности закона о "тотальной украинизации" взаимосвязаны.

"Банковая попросила КСУ объявить решение именно сегодня, так как знало заранее, что будет решение ВСУ по незаконности указа президента об увольнении Тупицкого. За счет темы языка Офис президента решил перебить негативный для себя резонанс по отмене указа по Тупицкому", - говорит источник.