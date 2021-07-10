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События Сегодня, 17:1064
Что означает включение Украины в "белый ковидный список" Евросоюза

Украину могут внести в "белый список" ЕС для третьих стран, которым разрешен въезд. В Европе пересматривают перечень каждые две недели и очередные поправки должны быть 15 июля. То есть завтра.

"Страна" разбиралась, вернется ли в связи с этим безвиз, как раньше, и нужны ли будут для въезда ПЦР-тесты и вакцинация.

Какие страны в "белом списке" ЕС

Начиная с конца июня Совет ЕС постепенно отменяет ограничения на поездки для жителей третьих стран.

Список пересматривают каждые две недели. Попасть в него могут страны, статистические данные о распространении Covid-19, из которых в Европе посчитают надежными. А также, если это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация: менее 100 случаев новых заболеваний за последние 14 дней на 100 тысяч населения.

На сайте Совета Европы сообщается, что государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей этих стран. Правда, это предложение носит рекомендательный характер.

Тем не менее, в "белом списке" сейчас 23 страны:

  1. Албания
  2. Армения
  3. Австралия
  4. Азербайджан
  5. Босния и Герцеговина
  6. Бруней
  7. Канада
  8. Израиль
  9. Япония
  10. Иордания
  11. Ливан
  12. Черногория
  13. Новая Зеландия 
  14. Катар
  15. Молдова
  16. Северная Македония
  17. Руанда
  18. Саудовская Аравия
  19. Сербия
  20. Сингапур
  21. Южная Корея
  22. Таиланд
  23. США

Отдельно обозначен Китай, при условии, что он также подтвердит въезд для граждан стран ЕС. И частично признанные территории - Косово и Тайвань.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС для свободного въезда в Евросоюз.

Попадет ли Украина в "белый список"?

Предыдущее обновление списка на въезд было 1 июля. Тогда туда внесли 11 стран - Армению, Азербайджан, Канаду, Бруней, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Косово.

Украина тогда в перечень не попала. Как пояснили в МИД, показатели для разрешения на въезд превышали допустимые нормы, то есть помешала ситуация с коронавирусом.

15 июля Совет Европы вновь обновит список. При этом на неофициальном уровне появилась информация, что туда собираются внести и Украину.

Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - написал журналист.

Пока европейские страны по въезду для украинцев делятся на четыре типа.

Одни пускают только тех, кто привит вакцинами одобренными в ЕС, например, Германия, Франция, Литва.

Другие - привитых всеми вакцинами, которые используются в Украине. Среди них Австрия, Испания, Нидерланды, Эстония, Словения, Венгрия.

Без вакцинации, но с ПЦР тестом пропускают украинцев Греция, Кипр, Румыния, Болгария.

Строже всего со въездом в Финляндию, Польшу, Бельгию, Португалию, Данию, Швецию, Италию, Латвию, Норвегию. Чтобы попасть в эти страны нужно уважительное обоснование, украинских туристов туда пока не пускают.

Изменится ли что-то, если Украину внесут в список ЕС после 15 июля?

Зелено-желтый свет 

Данный список - это "зеленый свет" для страны, сигнал, что в ЕС признали ее безопасной, а значит, страны-члены ЕС могут ослабить ограничения и разрешить въезд по безвизу.

Но это не значит, что автоматически можно будет ездить в Европу по безвизу, как раньше.

Во-первых, каждая отдельная страна сама решает, пускать ли граждан третьих стран из "белого списка" и на каких условиях. То есть нужно будет изучать информацию по каждой стране отдельно. 

Во-вторых, как показала практика, даже попадание в список не освобождает от соблюдения общих противоэпидемических требований - предоставления негативного результата ПЦР-теста либо подтверждения вакцинации.

Также отдельные страны могут требовать соблюдение обязательного карантина. То есть тут тоже все будет индивидуально. 

Но теперь страны Евросоюза (по крайней мере большая часть из них, в которых не действуют особые ограничения) станут впускать украинцев просто с негативным ПЦР-тестом, не требуя обязательного предоставления сертификата о вакцинации как сейчас. Это будет главным изменением для украинцев.

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал включение Украины в списки "возобновлением полноценного действия безвиза".

"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - заявил Кулеба на заседании Кабмина.

При этом он предупредил, что это не значит безоговорочного въезда в Европу.

"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - сказал Кулеба.

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