Что означает включение Украины в "белый ковидный список" Евросоюза

Украину могут внести в "белый список" ЕС для третьих стран, которым разрешен въезд. В Европе пересматривают перечень каждые две недели и очередные поправки должны быть 15 июля. То есть завтра.
"Страна" разбиралась, вернется ли в связи с этим безвиз, как раньше, и нужны ли будут для въезда ПЦР-тесты и вакцинация.
Какие страны в "белом списке" ЕС
Начиная с конца июня Совет ЕС постепенно отменяет ограничения на поездки для жителей третьих стран.
Список пересматривают каждые две недели. Попасть в него могут страны, статистические данные о распространении Covid-19, из которых в Европе посчитают надежными. А также, если это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация: менее 100 случаев новых заболеваний за последние 14 дней на 100 тысяч населения.
На сайте Совета Европы сообщается, что государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей этих стран. Правда, это предложение носит рекомендательный характер.
Тем не менее, в "белом списке" сейчас 23 страны:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Азербайджан
- Босния и Герцеговина
- Бруней
- Канада
- Израиль
- Япония
- Иордания
- Ливан
- Черногория
- Новая Зеландия
- Катар
- Молдова
- Северная Македония
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Южная Корея
- Таиланд
- США
Отдельно обозначен Китай, при условии, что он также подтвердит въезд для граждан стран ЕС. И частично признанные территории - Косово и Тайвань.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС для свободного въезда в Евросоюз.
Попадет ли Украина в "белый список"?
Предыдущее обновление списка на въезд было 1 июля. Тогда туда внесли 11 стран - Армению, Азербайджан, Канаду, Бруней, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Косово.
Украина тогда в перечень не попала. Как пояснили в МИД, показатели для разрешения на въезд превышали допустимые нормы, то есть помешала ситуация с коронавирусом.
15 июля Совет Европы вновь обновит список. При этом на неофициальном уровне появилась информация, что туда собираются внести и Украину.
Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - написал журналист.
Пока европейские страны по въезду для украинцев делятся на четыре типа.
Одни пускают только тех, кто привит вакцинами одобренными в ЕС, например, Германия, Франция, Литва.
Другие - привитых всеми вакцинами, которые используются в Украине. Среди них Австрия, Испания, Нидерланды, Эстония, Словения, Венгрия.
Без вакцинации, но с ПЦР тестом пропускают украинцев Греция, Кипр, Румыния, Болгария.
Строже всего со въездом в Финляндию, Польшу, Бельгию, Португалию, Данию, Швецию, Италию, Латвию, Норвегию. Чтобы попасть в эти страны нужно уважительное обоснование, украинских туристов туда пока не пускают.
Изменится ли что-то, если Украину внесут в список ЕС после 15 июля?
Зелено-желтый свет
Данный список - это "зеленый свет" для страны, сигнал, что в ЕС признали ее безопасной, а значит, страны-члены ЕС могут ослабить ограничения и разрешить въезд по безвизу.
Но это не значит, что автоматически можно будет ездить в Европу по безвизу, как раньше.
Во-первых, каждая отдельная страна сама решает, пускать ли граждан третьих стран из "белого списка" и на каких условиях. То есть нужно будет изучать информацию по каждой стране отдельно.
Во-вторых, как показала практика, даже попадание в список не освобождает от соблюдения общих противоэпидемических требований - предоставления негативного результата ПЦР-теста либо подтверждения вакцинации.
Также отдельные страны могут требовать соблюдение обязательного карантина. То есть тут тоже все будет индивидуально.
Но теперь страны Евросоюза (по крайней мере большая часть из них, в которых не действуют особые ограничения) станут впускать украинцев просто с негативным ПЦР-тестом, не требуя обязательного предоставления сертификата о вакцинации как сейчас. Это будет главным изменением для украинцев.
При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал включение Украины в списки "возобновлением полноценного действия безвиза".
"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - заявил Кулеба на заседании Кабмина.
При этом он предупредил, что это не значит безоговорочного въезда в Европу.
"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - сказал Кулеба.