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События Вчера, 19:5863
Дело об убийстве пешехода в центре Киева. Родня таксиста пытается откупиться денежными переводами

"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг резонансного дела о смерти бывшего таможенника Владислава Корниенко, который умер после ударов таксиста Абдуллы Азизли.

Событие произошло еще 19 февраля на улице Городецкого в центре столицы, однако расследование затормозили судебно-медицинские экспертизы. Из собственных источников в МВД "Страна" выяснила, что первое заключение судебно-медицинского эксперта и вовсе дало вывод, что Корниенко якобы умер не от ударов таксиста, а от сердечного приступа.

Не согласившись с таким заключением, следственные органы инициировали назначение комиссионной экспертизы в другой регион. Эти же сведения подтвердил и бывший начальник Корниенко-экс-глава Гостаможенной службы Анатолий Макаренко, написавший в своем Facebook что к нему недавно обратились родственники погибшего Корниенко, так как столичный Главк полиции по какой-то причине отказывается оплачивать экспертному учреждению порядка 40 тысяч гривен за проведение экспертизы. Мол это не предусмотрено в бюджете, хотя подобные проплаты должны быть заложены и оплачиваются регулярно.

Макаренко в этом вопросе заручился помощью заместителя министра МВД Антона Геращенко, который обещал сдвинуть вопрос с оплатой с мертвой точки.

Также "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД, что, несмотря на странный вывод первой судебно-медицинской экспертизы, Печерской прокуратуре удалось отстоять в суде продление меры пресечения по подозреваемому Азизли до середины августа и не допустить его выхода на свободу.

Кроме того в окружении потерпевших "Стране" рассказали, что родня подозреваемого применяет разные уловки чтобы вытащить его на свободу. К примеру присылают родным Корниенко в мессенджер сообщения, что отправили на их имя денежный перевод на 50 тысяч гривен и, несмотря на то что родня Корниенко эти деньги не забирала, потом защита использовала эти аргументы в суде, пытаясь вытащить подозреваемого на свободу. Дескать мы отправили деньги родным убитого и всячески им помогаем (хотя на самом деле денег у них никто не брал).

Напомним, 19 февраля 2021 года в центре Киева пешеходу, который переходил дорогу на "зебре" вместе с товарищем, показалось, что водитель "Хюндай" его едва не зацепил. Он решил поговорить с таксистом, тот вышел из машины и несколько раз ударил пешехода. В результате мужчина упал и умер.

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Теги: news, новости, Украина, таксист, убийство, 7dniv, 7dnivinfo  
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