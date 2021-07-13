Что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это стало основной новостью вторника, 13 июля.

“Страна” собрала версии, что сподвигло министра на этот шаг, как ведомство будет без него и чем Аваков займется в будущем.

Слухи оправдались

Случилось то, о чем давно ходили слухи, но во что верилось с трудом. Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, пробыв в этом качестве почти семь с половиной лет - дольше всех своих предшественников. За это время тучи не раз сгущались над головой руководителя МВД, но он оставался в своем кресле. Почему же он не удержался в этот раз?

Его недолюбливали в Офисе президента (ОП), видя в нем слишком самостоятельную фигуру при всей демонстративной лояльности. Аваков не перечил публично Владимиру Зеленскому, что позволял себе в отношениях с предыдущим президентом Петром Порошенко. Но он мог, например, не поддержать некоторые решения СНБО о санкциях, что Зеленскому вряд ли нравилось.

Главным лоббистом отставки Авакова источники “Страны” называют главу ОП Андрея Ермака. Другой важный для Зе советчик - его первый помощник Сергей Шефир - выступал против. “Зеленский же говорил: “Ну давайте подождем”. И так тянулось месяц за месяцем”, - утверждает собеседник, близкий в ОП.

Главным аргументом за отставку Авакова в окружении Зеленского были опасения, что при первом же серьезном политическом кризисе Аваков попытается сыграть в свою игру, либо в игру на стороне противников президента (так же как и в 2019 году, он сыграл против действующего президента Петра Порошенко на выборах). Плюс на Банковой было стремление управлять потоками и рынками, которые контролирует МВД без столь мощного "партнера", как Аваков.

Главным аргументом против - опасения, что без Авакова не получится удержать контроль над улицей и радикалами, которые время от времени устраивают акции протеста прямо под окнами Офиса Зеленского.

Колебания и оттягивания решения шли очень долго.

Катализатором событий, как говорят источники "Страны", выступил приезд заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, который ненадолго стал временным поверенным в делах США в Украине. Аваков был одним из первых высокопоставленных представителей власти, с которыми дипломат публично встретился. Это можно трактовать как выражение поддержки со стороны американцев и подтверждение особых отношений Авакова с ключевым посольством. Во всяком случае официальная причина встречи выглядела технической.

В ОП восприняли встречу болезненно.

“На Банковой решили показать, что тут хозяин не Кент, а потому активизировали вопрос, который давно откладывали”, - утверждает источник.

Новая метла

Преемником Авакова хотят сделать главу “правоохранительного” комитета Верховной Рады Дениса Монастырского (“Слуга народа”, СН). Говоря об этой кандидатуре журналистам, глава фракции СН Давид Арахамия то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что этой ночью Монастырскому придется думать над планами для МВД на три последующих месяца (Арахамия уверен, что голосов в парламенте за рокировку хватит).

Однако эксперты считают, что для Монастырского лестное предложение не стало неожиданностью. “Еще год тому назад источники говорили, что Монастырский рассматривается на руководство МВД. В команде президента мало юристов с уклоном в правоохранительную сферу, к тому же без серьезных политических амбиций. Ситуация не была для Монастырского неожиданной”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Плюсом для Монастырского давние связи с группой Авакова: его считают человеком народного депутата восьмого созыва, заместителя министра Антона Геращенко. “Поэтому назначение не должно вызвать осложнений с этой группой, которая может надеяться, что будет как-то влиять на работу министерства и после ухода Авакова”, - комментирует Бортник.

Собеседники, близкие к ОП, впрочем, утверждают, что Монастырский сейчас ориентируется на Банковую. И в случае его назначения именно Офис президента будет осуществлять прямое политическое руководство министерством и его структурами подразделениями (в первую очередь Нацполицией).

“Многое станет понятно после назначения новых замминистра. Возможно, там будут старые милицейские кадры, которые помогут и руководить министерством, и удержать ситуацию на улице. Общими усилиями с Банковой, где есть Татаров (выходец из системы МВД, заместитель главы ОП Андрея Ермака Олег Татаров - Ред.) они справятся и будут действовать, подозреваю, даже жестче, чем Аваков”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Источник в силовых структурах близкий к Банковой полагает, что влияние Авакова на МВД постараются минимизировать.

"Офис президента и ранее напрямую плотно работал с Нацполицией и Госпогранслужбой. А сейчас без Авакова это станет еще проще. Естественно, влияние Авакова, как человека, который много лет пробыл министром, будет оставаться серьёзным - его люди сохранятся на разных уровнях. Но постепенно их будут убирать и менять. Ключевые решения будут приниматься на Банковой", - говорит источник.

Бывший и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко считает, что с приходом нового министра, не работавшего прежде (кстати, как и Аваков) в правоохранительных органах, “машина” МВД продолжит работать в прежнем режиме.

“У всех подразделений есть свои командиры, уставы, инструкции, задачи. Система будет работать, независимо от того, кто сядет в министерское кресло”, - полагает Корниенко.

Тем не менее, новому министру придется столкнуться с “хроническими” болезнями ведомства.

“Систему нужно оздоравливать. Одной из ее серьезнейших вызовов для нового руководителя я считаю нехватку кадров. По официальным данным, недостает 15% личного состава, но, думаю, кадровый дефицит гораздо серьезнее. Еще одна проблема - количество зарегистрированных правонарушений, которое не соответствует реальному положению вещей. Статистикой манипулируют в своих целях. Не всегда правонарушение попадает в Единый реестр досудебных расследований, внести его остается на совести человека, который за это отвечает. С этим тоже нужно бороться. Третья проблема: проблема вертикали подчинения в системе. Например, территориальные подразделения патрульной полиции не подчиняются региональным управлениям Нацполиции, а напрямую Киеву. Армия патрульных полицейских не может быть задействована в совместной работе, и это абсурд. Мы это уже проходили. Жизнь показывает, что это мешает целям работы органов правопорядка. Сейчас есть надежда, что новый министр, который, скорее всего, выйдет из парламентских стен, попытается решить какие-то “запущенные” вопросы”, - комментирует Корниенко “Стране”.

Отдельный вопрос: как Монастырский в случае назначения будет вести себя в случае уличных протестов, которые у нас случаются часто и густо. У Авакова был целый арсенал средств для успокоения (или, наоборот, возбуждения) протестной активности.

“Сложно сказать: если бы его назначение случилось, скажем, год тому назад, то я бы сказал, что риски не совладать с “улицей” огромные. Но сейчас другая геополитическая ситуация. Западные партнеры с их огромным влиянием на часть наших радикалов настроены на разрядку с Москвой. И для этого им нужна спокойная Украина. Более того, новому министру, даже если он слабый, могут поставить задачу решить проблему радикалов. Но если разрядка не наступит, и активность вернется на улицы, назначение несоответствующего должности человека может аукнуться”, - комментирует политолог Бортник.

Открытым остаётся вопрос по националистам.

"Аваков до последнего времени контролировал Нацкорпус. Также он покровительствовал полку Нацгвардии Азов (его также, по сути, контролирует Нацкорпус). У власти сейчас дилемма - или попытаться постепенно зачистить эти формирования либо же перекупить и поставить на службу себе, а не Авакову", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".

Эксперт Октисюк вообще утверждает, что Монастырский может стать временным руководителем ведомства: мол, не зря Арахамия заговорил о трех месяцах. “А осенью будет новое правительство и новый министр”, - спрогнозировал политолог.

Правительство меняют по осени

Аваков, по всей видимости, уйдет один. В парламентских кулуарах ходили разговоры, что компанию ему могут составить министр обороны Андрей Таран, юстиции Денис Малюська и культуры Александр Ткаченко.

“Малюська - потому что Минюст одно из трех ключевых министерств в Кабмине и тут просто нужно поставить не послушного “чужого”, а полностью своего. Министр обороны - просто ноль и его давно пора было снять. А Ткаченко - это освобождение Коломойского от своего “последнего” министра. Ну кто теперь скажет, что Зеленский слушается олигарха, если увольняют его министра?” - написал народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

По всей видимости, ОП в этот раз ограничится одной отставкой. “Я думаю, их судьба решена. Но голосование по ним будет осенью. Так как сейчас ОП надо переварить более крупную рыбу (то есть Авакова - Ред.)” - написал в своем Телеграм-канале народный депутат Александр Дубинский (внефракционный).

"Тарана будут менять но уже после парада (имеется в виду парад ко Дню независимости 24 августа - Ред.)", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

Заявлений об увольнении по собственному желанию от упомянутых министров в Раду на момент выхода этого материала не поступили.

Останется в строю

Не менее интересно, чем займется теперь Аваков. Люди из его окружения убеждают журналистов, что он-де устал и хочет отдохнуть, чуть ли не засев за мемуары. Но в уход Авакова на заслуженный отдых верится с трудом.

“По моей информации, задолго до нынешней отставки окружение Авакова занялось созданием политических проектов, который вот теперь могут пригодиться”, - комментирует политолог Бортник.

“Общие настроения в аваковской команде - действительно передохнуть. Сам Арсен Борисович пока будет воздерживаться от интервью: это и политически корректно, и тактически. Зато теперь можно будет позволить встречаться с разными интересными и полезными людьми. И ждать, что принесет политическая осень”, - комментирует источник, близкий к команде пока еще министра внутренних дел.

“Аваков ничего не забывает. От увольнения негативный осадок остался. И вот вопрос, как именно будущий экс-министр все ему припомнит”, - резюмирует бывший руководитель одного из правоохранительных органов в разговоре со “Страной”.

Один из нардепов в разговоре со "Страной" предположил, что Аваков будет негласным координатором действий части украинской элиты, недовольной политикой Зеленского.

"Свой политпроект запускать он не будет и на выборы в Харькове, как некоторые пишут, не пойдет. Слишком высокий антирейтинг. Но в активной политической жизни он останется. Причем, судя по всему, не на стороне Зеленского. Он в хорошем контакте с разными влиятельными людьми и может координировать работу по подготовке альтернативы Зеленскому и "слугам народа" на президентских и парламентских выборах. Когда бы они не прошли. Кто будет этой альтернативой - тут уж как карта ляжет. Кандидатов много, но выбор сделают ближе к дате выборов. Не забыта и давняя идея преобразования Украины в парламентскую республику. Но действовать он будет крайне осторожно, чтоб не нарваться на ответку от Зеленского и СНБО, которым в любой момент может прийти в голову идея пропиариться на уголовном преследовании Авакова", - говорит источник.