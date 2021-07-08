Раскрыть формулу расчета допначислений должникам за коммуналку отказалось "Киевтеплоэнерго"

Жительнице Киева пришла платежка с "инфляционными начислениями" за июнь. При этом официальных цифр на тот момент не было.

"Киевтеплоэнерго" начисляет на задолженность за отопление "инфляционную составляющую долга" без данных об официальном показателе инфляции. Об этом стало известно из переписки жительницы Киева Инны Звягинцевой с Коммунальным концерном "Центр коммунального сервиса" (ЦКС), которую девушка предоставила Фокусу.

Так, ранее мы рассказывали, что Звягинцевой на ее задолженность за отопление в 5 574,6 грн "Киевтеплоэнерго" начислило инфляционную составляющую долга в размере 470,33 грн и 3% годовых в размере 158,3 грн, суммарно обязав ее заплатить на 11,3% больше суммы ее долга.

В ходе переписки в Facebook менеджер ЦКС, которая представилась бухгалтером Юлией, сперва написала, что такую сумму долга девушке начислили по состоянию на 1 февраля 2020 года. В другом сообщении она же заявила, что такое начисление на сумму задолженности Звягинцевой произошло за период с апреля 2020 года по июнь 2021 года.

Также менеджер ЦКС отметила, что начислили 3% годовых и инфляционные потери всем потребителям-должникам, чья минимальная сумма задолженности по состоянию на 1 января 2020 года превышала 3 тыс. грн.

Звягинцева попросила у менеджера точную формулу дополнительных начислений и спросила каким образом "Киевтеплоэнерго" могло насчитывать инфляционную составляющую за июнь 2021 года, если на момент получения ею квитанции Госстат еще официально не огласил какая в том месяце была инфляция (в разговоре с журналистом Фокуса девушка уточнила, что соответствующую платежку она получила 8 июля, а официальные цифры инфляции за июнь Госстат обнародовал на своем сайте 9 июля).