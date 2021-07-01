Железнодорожную колею в Чернобыльскую зону отчуждения построила "Укрзализныця"

По новому маршруту пассажиров возить не будут. Вместо этого его будут использовать для перевозок отработанного ядерного топлива.

АО "Укрзализныця" завершила восстановление колеи между станциями "Вильча" и "Янив" Иванковского района Киевской области, которая соединит основную часть железнодорожной сети с зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что на текущий момент в компании готовятся к запуску первого тестового поезда по новому маршруту. Презентовать восстановленный участок железной дороги планируют уже на следующей неделе.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, реконструкцию колеи провели за месяц.

"Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", — подчеркнул Юрик.

Отмечается, что в ближайшее время по восстановленному маршруту в зону отчуждения будут возить отработанное ядерное топливо с трех АЭС: Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской. Планируется, что отходы будут храниться там в течение ближайших ста лет.