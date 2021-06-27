Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай"

Режиссер Олег Сенцов собирается снимать новый фильм под названием "Кай".

Он хотел, чтобы его профинансировали за бюджетные средства, однако Госкино не допустил кинопроект к питчингу - то есть к презентации с целью получения госденег.

Об этом деятель культуры пожаловался 13 июня в своем Фейсбуке.

В начале довольно длинного поста Сенцов напомнил о своих достижениях, заслугах и пережитых испытаниях: фильмах "Гамер", "Носорог" и "Номера" и "борьбе за Украину в путинских тюрьмах".

Затем сообщил о задумке следующего проекта "Кай" - драмы о семейных отношениях, которую он подал на госфинансирование. Но ее не допустили к следующему питчингу Госкино из-за низких оценок экспертов.

"Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими. Но когда тебя снимают с конкурса не из слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших", - обиделся режиссер.

После этого он обвинил главу Офиса президента в том, что якобы по его указке "ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино", поставили проекту заранее низкие оценки.

"Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место", - возмущается Сенцов.