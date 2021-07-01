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События Сегодня, 14:4655
Каждый пятый ребенок в Украине не рождается из-за аборта

Число абортов в Украине составляет 22-25 случаев в расчете на 100 живорождений.

То есть, приблизительно одна пятая часть беременностей в Украине прерывается путем аборта.

Об этом "Стране" сообщила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

При этом, по словам демографа, частота абортов в Украине за годы независимости существенно снижается. Но все равно частота абортов в Украине выше, чем на Западе.

"За 30 лет независимости количество абортов падает. Растет контрацептивная культура, доступна информация секспросветительского характера. В 1990-е годы был период, когда число абортов в стране превосходило число рождений. Сейчас ситуация иная, хотя частота абортов в сравнении, например, с Канадой или Францией, в Украине все равно остается выше", - заявила Ирина Курило.

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