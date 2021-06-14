У посетителя ресторана в центре Киева вытащили 30 тысяч долларов

В среду, 14 июля, крупная кража произошла в заведении "Eshak", расположенном на улице Большая Васильковская в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

Около 17:00 в ресторане ужинал 29-летний парень, у которого при себе в сумке была большая сумма в валюте - 30 тысяч долларов. Вероятно, парень так увлекся трапезой, что не заметил воровского приема - "подсида", когда бандиты подсаживаются за соседний столик, поближе к жертве, и когда она потеряет бдительность, ловким движением руки воруют прямо из-под носа ценные вещи.

В этом случае их добычей стало 30 тысяч долларов. Когда парень заметил кражу, щипачи уже удалились из ресторана так же незаметно, как и выкрали его деньги.

Полиция начала расследование по ч.5 ст.185 УК Украины - "Кража в особо крупном размере". По камерам наблюдения пытаются разыскать воров. За совершение этого преступления предусмотрена уголовная ответственность - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.