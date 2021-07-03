Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск по запросу ГБР

По запросу государственного бюро расследований Украины "Интерпол" объявил в международный розыск бывшего народного депутата и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, в 2019 ГБР заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.