Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве

В Москве в ДТП с участием самоката и велосипеда был смертельно травмирован доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарёв.

Ему было 80 лет.

Об этом сообщает РБК.

Столкновение произошло 11 июля на Воробьевых горах. Детали происшествия РБК рассказала пресс-служба Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, где работал ученый.

"Иван Николаевич погиб. Он ехал на велосипеде, на велодорожке столкнулся с самокатом. Ему было 80 лет, он сам ездил на работу на велосипеде. Это произошло в районе МГУ, после столкновения оба водителя были увезены в реанимацию, утром Иван Николаевич скончался", - сказали в институте.

Дочь ученого Татьяна на своей странице в Фейсбуке написала о том, что после столкновения с самокатом Иван Пигарев попал в реанимацию. Ему сделали операцию по удалению внутренней гематомы в черепе. Однако после операции его состояние было очень тяжелым, он был на ИВЛ. Родственники до последнего верили в чудо, но физиолог вскоре умер.