Как в правительстве хотят проверить всех получателей субсидий и пособий

В Украине готовятся масштабные проверки получателей социальной помощи.

На официальном сайте Минсоцполитики выставлен на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, которым прописывается порядок таких проверок.

Контроль за людьми поставят на поток - проверяющие будут в буквальном смысле слова ходить по домам, изучая на практике, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает. Причем, если не пустить контролеров в дом, выплаты автоматически приостанавливаются.

Останавливать их смогут и по результатам проверок. Скажем, если контролеры решат, что вы живете слишком богато, чтобы получать субсидии.

"Документ уникальный. Тут собрана целая коллекция норм, которые прямо нарушают законодательство и Конституцию. Начнем с того, что жилье человека является неприкосновенным, и проникнуть в него без разрешения владельца можно лишь по решению суда. Кроме того, Конституционный суд в свое время уже указывал на недопустимость приостановки социальных выплат, если нет веских доказательств, что человек получает их незаконно. Широкие полномочия проверяющих, которые их хотят предоставить, и вовсе открывают возможности для масштабной коррупции на местах - люди будут вынуждены "договариваться" с инспекторами, лишь бы по их наводке у семьи не забрали субсидию или пособие", — отмечает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась, что за рейды готовит Минсоцполитики, и смогут ли по их итогам лишать людей субсидий и соцвыплат.

Придут к каждому

Стоит отметить, что идея так называемых "социальных рейдов", когда инспектора идут домой к получателям субсидий и пособий и на месте разбираются как живет семья, есть ли в квартире дорогие вещи, ремонт, то есть, насколько реальная картина соответствует поданным документам о доходах, не нова.

Минсоцполитики уже хотело запустить проверки социальных инспекторов в рамках верификации получателей субсидий. Причем, тогда предполагалось, что по решению проверяющих выплаты могут приостанавливаться на срок до 30 дней. Скажем, если обнаруживались расхождения между документах и картинкой реальной жизни субсидиантов.

Но институт социальных инспекторов на полную силу так и не заработал. А Конституционный суд признал незаконной норму о возможности приостановки выплат, - говорит Кравец.

Но недавно Минсоцполитики подготовило новый проект постановления, который по-сути реанимирует идею с массовыми "выездными" проверками. Только в этот раз речь идет уже не только о субсидиантах, а вообще обо всех получателей соцпомощи, как частных лиц, так и, к примеру, детских домов и т.д.

Если его примут, проверки начнутся уже с 1 января 2022 года.

Кого и как предлагают проверять?

Курировать проверки будет Национальная социальная служба, которую не так давно создали при профильном министерстве, а также ее территориальные подразделения на местах.

Проверок будет два вида.

Первый - плановые. Их станут проводить ежегодно, по заранее утвержденному графику. На проверку отводится 10 рабочих дней. Такой ежегодный мониторинг ждет всех получателей социальной помощи, субсидии, "проблемные" семьи с детьми, детдома и воспитательные учреждения и т.д.

Второй вид проверок - внеплановые. Их будут проводить по решению территориальных органов Нацслужбы в случае получения "сигналов" о нарушениях при получении соцвыплат или несоблюдение прав детей. Подавать жалобы подобного рода могут общественные организации, органы местного самоуправления и просто небезразличные граждане. Другими словами, о вашей богатой жизни, несовместимой с получением субсидий может сообщить ваш сосед, И проверяющие уже придут разбираться.

На внеплановую проверку отводится пять рабочих дней.

В проверках, помимо самих соцработников, могут участвовать местные чиновники, представители общественных организаций. Но это - необязательно. Как указано в проекте - по согласию сторон.

Причем, если о плановой проверке должны предупреждать заранее (за 10 дней), но с внеплановой могут нагрянуть без предупреждения.

Проверяющие будут контролировать "полноту и достоверность поданных получателями социальной поддержки данных, которые влияют на право получения помощи и ее размер", соблюдение прав детей. Для этого будут проверять информацию как по документам и базам данных, так и на месте, то есть, с выездом на дом.

"Уполномоченное лицо может посещать получателей социальной помощи по месту проживания", - указано в проекте.

Самое интересное - вы обязаны допустить контролеров к проверке. Если этого не будет сделано, составляется соответствующий акт. На его основании проверка останавливается, но ставятся на стоп и выплаты.

"В случае препятствования получателями социальной помощи (членами их семьи/домохозяйства) посещению уполномоченным лицом места их проживания, предоставление социальной помощи приостанавливается", - сказано в проекте. Сроки такой "приостановки" не указаны, то есть, в теории, выплаты могут снять и на несколько месяцев. Возобновят их лишь после того, как будут "выяснены обстоятельства" - имеете ли вы в итоге право на бюджетные деньги или нет.

То есть, изначально за недопуск инспектора в квартиру - "бан" на выплаты.

Ростислав Кравец считает это грубым нарушением законодательства.

"В Украине все же, хоть и на бумаге, существует презумпция невиновности. Поэтому без доказательств лишать социальных гарантий и поддержки не просто незаконно, но еще и абсолютно несправедливо", — говорит он.

Но приостановка выплат - только вершина айсберга. Если проверяющие обнаружат нарушения, то есть, решат, что человек получает соцпомощь или субсидию незаконно, они могут "копнуть" прошлые периоды. То есть, запустить пост-верификацию. И, если обнаружат, что и там были нарушения, могут обязать вернуть все деньги.

"Смогут блокировать субсидии и выплаты"

Интересно, что проверяющим хотят дать очень широкие полномочия.

В проекте прописано, что они имеют право получать доступ ко всем материалам и документам по получателям, посещать людей на дому для «выяснения достоверности ведомостей, который влияют на право получения социальной поддержки», опрашивать членов семьи, родственников и других лиц. К таким "другим лицам" могут относится, к примеру, соседи.

Также инспектора могут проводить проверку результатов верификации получателей субсидий, льгот или пособий, которую регулярно проводит Минфин. По акту о проверке могут отменить уже назначенные выплаты - субсидию, соцпомощь и т.д. Скажем, по субсидиям выплаты может заблокировать акт "осмотра бытовых условий семьи". Причем, пока непонятно, как проверяющие будут решать - может ли семья платить за коммуналку по полной или все же нет. Четких критериев - какие предметы быта считать "излишеством" в проекте мы не нашли. Не исключено, что "богатства" контролеры станут определять на глаз.

"То есть, по -сути, такие проверяющие станут очень "влиятельными людьми" на местах, ведь от них будет зависеть не заберут ли у семьи субсидию или пособие. Запускается пресловутый "человеческий фактор", что, как показывает практика, может стать основой для масштабных коррупционных схем", - отмечает Ростислав Кравец.