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События Вчера, 21:3258
Что украинизируют с 16 июля

В пятницу 16 июля в Украине вступают в силу новые нормы закона об украинизации.

Который на днях как раз признали соответствующим Основному закону - так решил Конституционный суд. 

Это не значит, что закон теперь нельзя менять. И такие попытки были, но провалились.

Так, "слуги народа" хотели, но не так и не решились вынести на рассмотрение Рады поправки, которые бы откладывали, к примеру, обязательный украинский дубляж фильмов на телевидении. Он стартует как раз в июле. Еще с мая фракция президента пыталась эти поправки протянуть, но после обвинений в зраде со стороны националистов каждый раз отступала.

И, по итогу, с 16 июля новые украинизаторские нормы вступают в силу.

"Страна" рассказывает, что они меняют в жизни украинцев. 

Зеленский сдавать не будет. Экзамены по мове

Все, кто претендует на занятие государственных должностей или выборных позиций (кроме народных депутатов) обязаны подтвердить свое знание украинского языка. 

Способа подтверждения два - можно показать аттестат об окончании средней школы, где украинский язык должен быть указан как отдельный предмет. Или же - сдать специальный экзамен, который для отдельных категорий будет обязателен.

Что украинизируют с 16 июля

Как ранее уточняла глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Арина Демская, уже действующие чиновники или госслужащие сдавать экзамен не обязаны (только при переизбрании). То есть Зеленский сдавать экзамен не должен.

А летом планируют проверить знания у 100-150 тысяч украинцев. 

Кто именно должен будет проходить через экзамен и кому недостаточно будет школьного аттестата?

Исчерпывающий список должностей приводится в статье 9 закона о тотальной украинизации. Из них такие категории обязаны будут пройти через экзамен:

  • все высшие должностные лица государства: президент, министры и их заместители, секретарь СНБО, руководители ведомств и органов власти (включая территориальные)
  • госслужащие всех рангов (включая сотрудников Нацбанка)
  • губернаторы и их заместители
  • весь командный состав Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов (рядовые и сержанты исключаются), а также разведки
  • прокуроры и судьи
  • директора школ и вузов всех форм собственности

Обращает на себя внимание, что в списке нет депутатов Верховной Рады, которым, выходит, необязательно знать государственный язык.

Также обязательно подвергнут экзамену тех, кто претендует на украинское гражданство. 

Что украинизируют с 16 июля

Остальным группам достаточно будет показать школьный аттестат или вузовский диплом, где украинский язык будет указан как отдельный предмет. А вот тем, кто учился не в Украине или был освобожден от мовы (так практиковалось в школах СССР), придется подтверждать свои знания на экзамене. 

Норма от аттестате касается: рядовых работников всех правоохранительных органов, учителей и врачей, депутатов местных советов. 

Интересно, что за неделю старта экзаменов штат Нацкомиссии по стандартам языка, которая будет принимать экзамены, сократили на 20%, о чем это ведомство выпустило гневное заявление. Аппарат комиссии уменьшили с 29 до 23 человек. 

Уже по этому видно, что даже сам Кабмин относится к мовному экзамену очень формально и большого значения ему не придает.

Как будет проходить экзамен? Правительство в апреле приняло инструкцию, как должен проходить этот экзамен. Позже Нацкомиссия по стандартам выпустила еще более детальное разъяснение

Экзамен будет состоять из тестов, письменного задания, а также интервью с соискателем должности. Проводить его смогут как очно, так и дистанционно. 

Если экзамен сдан, то выдадут бессрочный сертификат. Если нет, то следующая попытка через четыре месяца. 

"Экзамен не сложный. Он на понимание собственно языка, смысла предложенных задач, текста, предложений, умение пересказать отдельные моменты, отрывки художественных произведений и тому подобное", - разъяснял языковой омбудсмен Тарас Креминь у себя в Facebook в конце июня.

Сдача экзамена для граждан Украины проводится бесплатно (иностранцы, соответственно, будут платить).

Власти обещают, что соискатели сертификата смогут пройти испытание в электронном виде, а результаты узнать через специальный онлайн-кабинет на сайте. Правда, неизвестно, как будут при этом проводить собеседование, которое входит в часть экзамена. 

С примерами экзаменационных заданий можно ознакомиться здесь.

Весь масскульт - на украинском языке

С 16 июля начинает работать статья 23 закона о госязыке. 

По ней украинизируются, во-первых, все развлекательные и культурно-массовые мероприятия зрелищного характера: концерты, шоу-программы, любые другие выступления.

Он должны проводиться на украинском языке. "Применение других языков ... разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия", - говорится в законе.

При этом обязательно украиноязычным должно быть сопровождение - конферансье не имеет права говорить на другом языке. Если же он им не владеет, то организаторы обязаны обеспечить перевод. Правда, не указано, электронный на табло или звуковой. 

То есть сами артисты могут петь и говорить с залом на любом языке.

Афиши и билеты должны быть на госязыке. Наличие там других языков не может превышать по объему украинский. 

В государственных и коммунальных театрах пьесы могут быть на другом языке только при наличии субтитров или звукового перевода.  

Во-вторых, 23-я статья украинизирует туризм и экскурсии. Исключение делается только для иностранцев - для них можно переходить на другие языки. Норма довольно-таки формальная: вряд ли гид станет проверять паспорта у своих клиентов. 

Украинский дубляж кино и сериалов

Одно из главных новшеств той же самой, 23-й статьи закона - обязательное дублирование фильмов на украинский язык. 

Во-первых, все фильмы, произведенные в Украине, должны при демонстрации озвучиваться на украинском языке. Исключения делаются для коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков: кино на их языках такому дубляжу не подлежит.

То есть понятно, что речь идет о фильмах, снятых по-русски. В законе говорится, что на другом языке может прозвучать не больше 10% фильма, да и то нужно подписывать украинскими субтитрами. 

Раньше можно было весь фильм снабжать субтитрами, а теперь необходим украинский звуковой дубляж или озвучка, наложенная поверх оригинала.

Но самое главное - для телевидения становится обязательным точно так же дублировать и любые другие фильмы, включая иностранные и советские. Например, "Операцию Ы" или "В бой идут одни старики". 

Эта норма вызывала наибольшее сопротивление телевизионной отрасли: переозвучка фильма, а тем более длинного сериала - это миллионные затраты. Не говоря уже о том, что украинизация известных фильмов - советских и российских сделает их просмотр по телевизору бессмысленным для зрителей (они при делании смогут посмотреть их в интернете на русском языке). А это может сильно уменьшить и без того постепенно сокращающуюся телевизионную аудиторию в Украине.

Поэтому вступление в силу данного положения пытались перенести, но не смогли. Причем, что пытались это сделать сами "слуги народа", не чуждые кинопроизводству. Но после возмущений порохоботов, сдали назад. 

Но вернемся к закону. Чуть проще ситуация с онлайн-кинотеатрами - там фильмы на русском останутся. Иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках. Но по умолчанию будет включаться украинская дорожка.

В обычных же кинотеатрах объем иностранных фильмов на языке оригинала не может превышать 10% от всех сеансов за месяц. То есть лишь каждый десятый фильм может быть русскоязычным - да и то, он должен быть произведен в России.

Иными словам, в Украине производство русскоязычного кино для внутренней аудитории теряет смысл - только на экспорт в соседние страны. То есть у производителей кино из Украины отбирают отечественную долю русскоязычного потребительского рынка. 

А у украинских телеканалов - значительную часть аудитории.

Половина книг в магазинах - на украинском

Вступает в силу и 26 статья законопроекта - о книгоиздательстве и торговле. 

Издатели обязаны будут минимум 50% книг публиковать на украинском языке. Норма не касается языков коренных народов. 

Магазины, торгующие книгами, тоже обязаны половину наименований представлять на государственном языке.

Но это ограничение не касается специализированных книжных магазинов. Например, тех, которые торгуют исключительно литературой на языках ЕС.

Также это правило не касается букинистических магазинов, созданных для потребностей коренных народов и нацменьшинств. 

То есть венгры Закарпатья и крымские татары смогут держать свои магазины. И, по идее, русская община тоже. 

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Теги: news, новости, Украина, укранизация, 7dniv, 7dnivinfo  
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