У Жеваго опровергли, что его объявили в международный розыск по запросу ГБР

Представители Константина Жеваго опровергли заявление ГБР об объявлении народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск по запросу этого ведомства.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго, сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет", - сказали представители Жеваго агентству.

По их словам, сейчас Интерпол рассматривает дело Жеваго, однако окончательного решения по нему еще не принято.

"Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения", - добавили в пресс-служба экс-нардепа.

По данным ГБР, Интерпол объявил Жеваго в международный розыск в связи с делом о растрате $113 млн в банке "Финансы и кредит". 27 сентября 2019 года ГБР заочно уведомило бывшего политика о подозрении, так как он, по словам тогдашнего директора ведомства Романа Трубы, скрывался в одной и европейских стран.