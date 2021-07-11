Мини-война в Техасе. При штурме дома погиб офицер полиции, еще трое тяжело ранены

В США произошла очередная уличная мини-война, которая, к сожалению, не обошлась без жертв.

Здесь, в городке Левелленд (штат Техас - Ред.) местный житель сначала открыл огонь по стражам порядка, а потом забаррикадировался в своем доме.

Полиция заблокировала дом и ограничила доступ в район проведения спецоперации. В ходе штурма и перестрелки один офицер полиции был убит, еще трое полицейских получили тяжелые ранения. Больница, где скончался офицер, находилась недалеко от места перестрелки. Ее заблокировали для безопасности пациентов.

Об этом передает агентство AP.

Двое раненых копов находятся в госпитале в реанимации. Врачи оценивают их состояние как критическое.

Что стало источником конфликта и в конечном итоге привело к перестрелке и трагедии - пока неизвестно.

Левелленд - небольшой город в штате Техас, административный центр округа Хокли. Его население - 13,5 тысяч человек. Левелленд является административным центром округа Хокли и местным центром выращивания нефти, хлопка и крупного рогатого скота.