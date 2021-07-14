Германия сражается с потопом. 59 человек погибли, 1 300 пропали без вести

Вчера, 15 июля, циклон "Бернд" обрушил на Германию мощные ливни, река Рейн вышла из берегов и во многих городах по его берегам и притокам начались наводнения.

По последним данным полиции не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли, без вести пропали более тысячи человек.

Об этом передает радиостанция DW.

Сейчас власти пытаются оценить масштабы разрушений и потерь. Так, в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции.

Полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне - еще о 31 погибшем в Северном Рейне - Вестфалии. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1 300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.