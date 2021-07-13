Сайт Счетной палаты Молдовы взломали хакеры

В Молдове после парламентских выборов, победу на которых одержала президентская партии Майи Санду, произошло скандальное ЧП.

Неизвестные хакеры атаковали сайт Счетной палаты страны (CCRM) и уничтожили все общедоступные базы данных.

Об этом передает молдавский телеканал TV8.

"Уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов, оказывающих влияние на общество, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий, запланированных в деятельности учреждения", - заявили в пресс-службе Счетной палаты.

Представители ведомства также рассказали, что в ходе необходимых расследований будет установлено, была ли атака организована хакерами произвольно, с целью шантажа или это спланированный заказ с целью создания препятствий в деятельности высшего контрольного органа страны.

Специалисты Счетной палаты заявляют, что работают над восстановлением официального веб-сайта, и предупреждают, что этот процесс займет некоторое время.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сайт заработал как можно скорее",- добавили в пресс-службе.

По состоянию на 07.00 по Киеву официальный сайт Счетной палаты Молдовы (www.ccrm.md) выглядел так: