Лишь 1 000 VIP-персон пустят на шоу открытия Олимпиады-2020 в Токио

До открытия Олимпийских игр-2020 остаются считанные дни, но из-за эпидемии Covid-19 новости из Токио все больше напоминают сообщения из чумного барака, а не спортивные.

Так, по последним данным главное шоу, церемония открытия Олимпиады, пройдет без зрителей, но на трибуны допустят строго ограниченное количество VIP-персон. Об этом сообщает портал Gazeta со ссылкой на Time News.

По информации источников, среди допущенных на церемонию будут только очень высокопоставленные лица, особо активно участвовавшие в организации соревнований. Их будет не более 1 000 человек.

Власти Токио ранее объявляли о том, что на открытие Олимпийских игр не смогут попасть обычные зрители. Ранее предполагалось, что шоу смогут посетить около 10 тысяч человек. Но в Оргкомитете изменили свое мнение и теперь планируют допустить на открытие соревнований лишь горстку избранных.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение провести олимпийские старты без иностранных зрителей.