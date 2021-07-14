Под Киевом несовершеннолетняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви

В селе Ставки Киевской области несовершеннолетняя девушка облила себя бензином и устроила самоподжог. Причина такого поступка - неразделенная любовь.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

По данным правоохранителей, девушку спас товарищ. Он не растерялся, и потушил пожар, вылив на нее ведро воды. Полицейские выяснили, что девушка с 24 летним парнем употребляли алкогольные напитки, после чего она и осуществила необдуманный поступок.

К счастью, ее спутник вовремя погасил пламя, девушка получила незначительные ожоги.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).