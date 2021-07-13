О новом месте "работы" рассказал в Facebook Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которого Верховная Рада отправила в отставку, указал, что начал работать в новой компании.

Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

После решения парламента о его отставке бывший министр сообщил в соцсети, что "завершил свою работу в компании МВД Украины".

Кроме того, в поле "о себе" у Авакова на Facebook теперь указано, что он работает в компании "Гражданин Украины". Судя по всему этим он хотел сказать, что теперь становится "обычным гражданином Украины".

Одни из первых же комментариев к этому посту касались того, почему записи осуществляются на русском, а не на украинском языке.