С коронавирусом впервые в Японии госпитализировали члена делегации, прибывшего на Олимпиаду

Член олимпийской сборной Нигерии, который прибыл в Токио на Олимпиаду, был госпитализирован.

У него выявили коронавирусную инфекцию. Это первая госпитализация из-за Covid-19 на Олимпийских играх.

Об этом сообщает японский телеканал TV Asahi.

У 60-летнего члена сборной подтвердился положительный результат на Covid-19 в аэропорту. После этого его доставили в одну из больниц Токио.

Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. По данным телеканала, у прибывшего на соревнования выявили только легкие симптомы болезни. При этом пол человека и другие подробности о нем не разглашаются.

Также, по данным телеканала, это была первая госпитализация из-за коронавируса посетителя Олимпийских игр.

Пол человека и другие подробности о нем не разглашаются.