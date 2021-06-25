С коронавирусом впервые в Японии госпитализировали члена делегации, прибывшего на Олимпиаду

Член олимпийской сборной Нигерии, который прибыл в Токио на Олимпиаду, был госпитализирован.
У него выявили коронавирусную инфекцию. Это первая госпитализация из-за Covid-19 на Олимпийских играх.
Об этом сообщает японский телеканал TV Asahi.
У 60-летнего члена сборной подтвердился положительный результат на Covid-19 в аэропорту. После этого его доставили в одну из больниц Токио.
Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. По данным телеканала, у прибывшего на соревнования выявили только легкие симптомы болезни. При этом пол человека и другие подробности о нем не разглашаются.
Также, по данным телеканала, это была первая госпитализация из-за коронавируса посетителя Олимпийских игр.