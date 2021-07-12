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События Сегодня, 11:4298
В упаковке с помидорами записку "помогите, мы в рабстве" нашла женщина в российском Новосибирске

Жительница российского Новосибирска Анастасия в упаковке с помидорами черри обнаружила необычную находку - там лежала записка с тексом "помогите мы в рабстве". Девушка намерена обратиться в полицию.

О данном инциденте со ссылкой на правозащитный медиа-проекта "Прецедент" сообщает радио "Эхо Москвы".

Записка с просьбой о помощи оказалась в упаковке помидоров, которую Анастасия купила в местном магазине перед поездкой на дачу.

Производитель упаковки - ставропольская компания. По данным правозащитников, она переживает сложные времена - в судах есть несколько исков. Кроме того, в последнее время в компании довольно часто меняется состав руководства.

Правозащитники также рассказали, что помидоры были упакованы в Подмосковье, после чего они попали в магазин Новосибирска.

Управляющая магазином, которая по её словам работает там пятый год, рассказала, что за все время такого ещё не было. Она обещала установить хронологию поставок, чтобы разобраться, кто мог отправить записку с просьбой о помощи.

Покупательница планирует обратиться к правоохранителям.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Помидоры, 7dniv, 7dnivinfo  
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