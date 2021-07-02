Ограничения из-за распространения дельта-штамма коронавируса вводят в Австрии

На фоне участившихся случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта", который выявили в больше чем половине стран мира, правительство Австрии приняло решение снова ввести некоторые ограничения с целью стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает The Local.

Так, с 22 июля вводится обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и супермаркетах. При этом в силе останется разрешение на посещение заведений розничной торговли без масок.

Другие ограничения затронут работу ночных клубов и массовых мероприятий. Уже со следующего четверга посещать ночные клубы смогут либо полностью вакцинированные люди, либо люди с отрицательным ПЦР-тестом (должен быть сделан менее 72 часов назад).

Кроме того, бары и рестораны продолжат собирать контактные данные посетителей. Это необходимо для того, чтобы оперативно установить контактных особей в случае заражения.