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События Сегодня, 18:0573
Минздрав рассказал, можно ли украинцам после вакцинации заняться спортом, выпить, помыться и улететь

После прививки от коронавируса, при условии хорошего самочувствия, можно не ограничивать занятия спортом.

Противопоказаний об употреблении алкоголя до или после прививки тоже нет, при условии его умеренного количества. Большие дозы алкогольных напитков могут подавить иммунную систему, что, в свою очередь, может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на свой странице в Facebook.

В Министерстве здравоохранения ответили на самые популярные вопросы украинцев о том, что следует делать до или после вакцинации от коронавируса, а от чего напротив - лучше воздержаться.

Можно ли летать на самолете после прививки?

Путешествовать самолетом можно, не видят оснований для беспокойства о том, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.

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