Подготовка к третьей волне эпидемии коронавируса стартовала в Киеве

Власти Киева начинают готовиться к третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в протоколе №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под председательством первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, передает пресс-служба КГГА.

В частности, предполагается проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах Киева, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезни. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами – пациентов", - заявил Поворозник.

Протокол предполагает, что руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных коронавирусом, должны подготовить медицинские учреждения для приема пациентов во время третьей волны эпидемии. Также они должны обеспечить подключение к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит - ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом, мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", - сказал Поворозник.

Также он напомнил, что в Киеве продолжается вакцинация против коронавируса и призвал граждан записываться на прививку в удобное для них время..

Всего с начала прививочной компании в столице сделали более 570 тыс. прививок: первую дозу получил 381 тыс. чел., полностью иммунизированы почти 189 тыс. чел. Среди медицинских работников уже вакцинировано 91,5%, среди педагогов - 51,3%.