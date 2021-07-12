Ужесточение карантинных мер анонсировали в Украине

В Украине уже циркулируют новые штаммы коронавируса "Дельта" и "Лямбда", в связи с этим в стране будут введены новые ограничительные меры, которые связаны с массовыми мероприятиями.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 16 июля.

В ходе заседания СНБО был рассмотрен вопрос коронавируса. Данилов анонсировал новые карантинные меры, которые будут связаны с массовыми мероприятиями. О них объявит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вы знаете, что появились два новых штамма "Дельта" и "Лямбда", которые на сегодняшний день вызывают у нас беспокойство распространения на территории нашей страны. Был заслушан министр здравоохранения господин Ляшко и в ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, потому что это очень опасно. Потому что, как вам известно, к пребольшому сожалению, они уже касаются не только взрослого населения - они касаются и детей", - сказал Данилов.