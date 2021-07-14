В Высший совет правосудия на взятку ксерокопиями долларов пожаловался харьковский судья

Судья Дзержинского районного суда Харькова Игорь Семиряд направил в Высший совет правосудия жалобу о вмешательстве в его профессиональную деятельность.
По его словам, его пытались подкупить ксерокопиями стодолларовых купюр.
Как свидетельствуют данные реестра регистрации сообщений судей о вмешательстве в деятельность, жалоба поступила 14 июля.
Как рассказал судья, в производство Дзержинского районного суда 17 июня поступило заявление коммунального предприятия "Харьковводоканал" о взыскании задолженности. Протокол автоматизированного распределения судебного дела между судьями передал иск "Харьковводоканала" в производство Семиряда.
После получения информации о месте проживания ответчиков судья определением суда от 29 июня открыл упрощенное производство по делу и назначил судебное заседание.
12 июля к нему по почте через канцелярию суда поступило ходатайство ответчика. Тот заявлял, что истец не представил соответствующих доказательств, в связи с чем попросил оставить иск без рассмотрения. Кроме того, в ходатайстве содержалась следующая просьба: "Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок в конверте, а после вынесенного решения об оставлении без рассмотрения или закрытии производства я передам еще такой же подарок".
При этом в конверте находились ксерокопии двух купюр номиналом по 100 долларов США каждая.
Судья Семиряд получил это ходатайство уже после оглашения приговора.
По его словам, направление в суд ходатайств подобного содержания противоречит закону, негативно сказывается на авторитете правосудия и подрывает независимость судебной власти, а также свидетельствует о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.
В конце жалобы судья попросил Высший совет принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.