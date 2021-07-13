Девушке совершить суицид на мосту Патона в Киеве помешали патрульные

Киевлянку сняли с перил, однако и после этого она продолжала утверждать, что "не хочет больше жить".

Ночью 16 июля сотрудники патрульной полиции предотвратили попытку суицида на мосту Патона в Киеве. Инспекторам удалось отговорить прыгать в реку 22-летную девушку, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказывает пресс-служба столичной патрульной полиции.

О девушке, которая хотела спрыгнуть с моста Патона в реку, сообщил полицейским свидетель инцидента. Патрульные, приехав к указанному месту, увидели, что девушка стоит на перилах, обхватив столб.

Один из патрульных начал разговаривать с ней и отговаривать ее прыгать. Киевлянка же утверждала, что не хочет жить из-за проблем с работой и в семье.

Вскоре правоохранителю удалось убедить девушку взять его за руку, после чего полицейские помогли ей вернуться на пешеходную часть моста. Впрочем, судя по видео, киевлянка и оказавшись на тротуаре продолжила заявлять, что "не хочет больше жить".

Впоследствии девушку передали сотрудникам скорой помощи.