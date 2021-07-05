В Житомире построят патронный завод за деньги инвесторов из США

В строительство нового завода американские партнеры планируют вложить более 100 млн долларов.
Американская компания инвестирует более 100 млн долларов на строительство в Житомире патронного завода.
Как сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, депутаты уже дали согласие на выделение земли под его строительство.
По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, инвестирует в постройку предприятия оборонного комплекса одна из американских компаний.
"Это – сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии", – сообщил он.
На следующую сессию горсовета инвестор должен представить социальные программы, а также порядок трудоустройства будущих сотрудников предприяия.
"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов", – добавил Сухомлин.
Чиновник утверждает, что производство патронов не будет предусматривать хранение готовой продукции в складских помещениях.