В США женщину впервые зачислили в спецназ ВМС

Женщина во время учебы показала свой характер и качества лидера. Из 18 претенденток 14 не смогли пройти курс, трое еще в процессе обучения.

В Соединенных Штатах Америки женщина впервые в истории успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ Военно-морского флота страны.

Ей удалось пройти изнурительный 37-недельный курс подготовки для того, чтобы стать членом экипажа боевого корабля, сообщает пресс-служба ВМС США.

Известно, что она стала одной из 17 моряков, закончивших школу и успешно сдавших итоговый экзамен.

Теперь бывшую курсантку отправят в одну из трех специальных лодочных команд ВМС США.

"Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям ВМС – выдающееся достижение, мы невероятно горды нашим товарищем по команде", – сказал заявил командующий военно-морским спецназом.

По его словам, женщина во время учебы показала свой сильный характер, а также качества лидера, необходимые для службы в ВМС.

Известно, что из 18 женщин, претендовавших на прохождение службы в спецоперациях ВМС, 14-ти курс завершить не удалось. Еще трое на сегодняшний день продолжают обучение.

В военно-морских силах США не разглашают данные о женщине, а также не показывают ее фотографию из соображений безопасности.