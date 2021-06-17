"Слуга народа" Камельчук чуть не подрался с экс-министром Розенко в прямом эфире

После потасовки бывший чиновник заявил, что "начинается психоз". При этом сам нардеп предложил ему сказать "спасибо", что ему "не ввалили".

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "НАШ" едва не подрался с Павлом Розенко, который занимал должность министра социальной политики и вице-премьер-министра Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Инцидент произошел в ходе обсуждения тарифов на коммунальные услуги.

Так, Розенко напомнил, что президент Владимир Зеленский уже находясь при власти обещал снизить коммунальные тарифы в два раза, хотя, по словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год возросла в три раза.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2021 года средняя стоимость газа по годовому тарифу составляла около 7,99 грн за 1 м³, тогда как в июле 2020 года этот показатель был 2,97 за 1 м³, то есть примерно в 2,7 раза меньше.

Именно из-за этой реплики Розенко вспылил Камельчук.

"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?", — спросил "слуга".

В ответ на это Розенко призвал Камельчука "закрыть рот и молчать". После этого парламентарий подошел к экс-министру и между ними началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот его сильно толкнул.

Мужчин сразу же начали успокаивать другие гости студии и телеведущие.

"Когда нечего сказать — начинается психоз", — заявил Розенко, в ответ на что нардеп предложил бывшему чиновнику сказать "спасибо" за то, что ему "не ввалили".

После этого Камельчук покинул студию.