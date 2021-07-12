Иммунитет к коронавирусу выработался у трети украинцев

По предварительным результатам социсследования, треть населения Украины на данный момент обладает иммунитетом к коронавирусу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я могу сказать предварительные результаты социологического исследования, проведенного в нашей стране. Результаты говорят о том, что 33% населения уже имеют иммунитет к Сovid-19", - сказал секретарь СНБО.

Как считает Данилов, если учесть вакцинированных людей, то иммунитет может быть у 38-40% граждан Украины. В то же время, по его словам, эти данные не должны быть поводом не выполнять ограничительные мероприятия, которые предлагают врачи. Также Данилов призвал людей ускорить вакцинирование.

Кроме того, Алексей Данилов сообщил, что в Украине уже циркулируют новые штаммы коронавируса "Дельта" и "Лямбда", в связи с этим в стране будут введены новые ограничительные меры.