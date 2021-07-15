У саудовцев в столичной "Арене" выкрали паспорта, телефоны и все деньги

Неудачно закончился для двух гостей столицы вчерашний визит в развлекательное заведения "Арена Сити" на улице Бассейной в Киеве.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

Пока двое разомлевших граждан Саудовской Аравии отдыхали в "Арене", их заприметили "работавшие" в заведении карманники и под утро, когда гости совсем уморились от веселья, выкрали у них все, что было в карманах.

Когда приезжие иностранцы захотели заплатить по счету, выяснилось, что у них украли портмоне с деньгами и картами банков, а также мобильные телефоны - последние модели Іphone - и даже паспорта граждан Саудовской Аравии, без которых они не смогут вернуться на родину без помощи дипломатов.

Полиция начала расследование по ч.1 ст.185 УК Украины - "Кража". Оперативники отмечают, что в этом сезоне с наплывом туристов из арабских стран кражи имущества у приезжих пошли в рост, так как эта категория приезжих привыкла, что у них в развитых арабских странах кражи большая редкость ввиду обеспеченности населения и строгих наказаний по шариатскому праву. Поэтому для столичных карманников такие гости - желанная добыча: они беспечны, носят при себе дорогие аксессуары и крупные суммы в валюте.