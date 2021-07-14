В разгар жары в Киеве запретили купаться на всех пляжах

Начиная с субботы, 17 июля, на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги, которые обозначают: купаться на них запрещено.

Об этом сообщает КП "Плесо".

Ограничения были введены с профилактической целью из-за длительной аномальной жары.

"При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы", - объяснили коммунальщики.

Поэтому купаться на пляжах нельзя из-за потенциальных рисков для здоровья и для предотвращения распространения инфекционных болезней.

"Всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно", - рассказали в КП.